У Женеві Рада ООН з прав людини розпочала в понеділок чотиритижневу сесію, яка розгляне, зокрема, ситуацію в Україні, пов’язану з російською війною.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ООН.

Виконувачка обов'язків верховного комісара ООН з прав людиниНада аль-Нашиф заявила, що по всій Україні «цивільне населення продовжує страждати», вказавши, що війна триває вже 200 днів.

Аль-Нашиф підкреслила, що війна не лише має руйнівні наслідки для країни, а також призвела до гострої нестачі палива та загрози продовольчій безпеці в деяких з найбідніших країн.

За її словами, «залякування, обмежувальні заходи та санкції» російської влади щодо критиків війни в Україні підривають фундаментальні свободи, так само як і тиск на журналістів, обмеження Інтернету та інші форми цензури.

В. о. верховного комісара з прав людини закликала росію переглянути підходи до поняття «іноземний агент» стосовно осіб, які нібито «перебувають під іноземним впливом», переслідування незадекларованих контактів «з представниками держав, іноземних або міжнародних організацій», які буцімто загрожують російській безпеці.

Спеціальна незалежна комісія з розслідування подій в Україні 23 вересня має вперше представити Раді Безпеки ООН свої висновки щодо можливих воєнних злочинів в Україні. Зокрема, комісії було доручено розслідувати діяльність російських військових у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та в березні, ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України для притягнення вищого військового та політичного керівництва російської федерації до відповідальності та розкрив його майбутні параметри.