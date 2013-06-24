Верховна Рада планує ухвалити закон «Про Державний бюджет України на 2023 рік» до 20 жовтня.

Про це заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила в інтерв‘ю Укрінформу.

«У парламенті чергова унікальна ситуація. Узгодили наступну процедуру: заслухали міністра фінансів Сергія Марченка, взяли його доповідь до відома, до 1 жовтня народні депутати подаватимуть свої пропозиції, потім передадуть їх уряду, який має схвалити проєкт держбюджету, після цього документ винесеться в залу... Як парламентська президія ми домовилися з керівниками всіх фракцій і груп, що з обговоренням та опрацюванням усіх пропозицій проголосуємо бюджет до 20 жовтня», — зазначила Кондратюк, підкресливши, що йдеться про ухвалення проєкту бюджету як закону.

Вона зазначила, що левова частина бюджету наступного року буде спрямована на сектор безпеки та оборони, допомогу військовим, а решта – на соціальний захист та інші потреби громадян. У цьому контексті Кондратюк висловила думку, що важливо не забувати про освітню галузь.

«Уряду треба добре пропрацювати бюджет перед відправкою в Раду, тому що є дуже великий дефіцит – близько 50%. Без допомоги наших міжнародних партнерів ми не впораємося з виконанням цього бюджету. Для уряду це дуже великий ризик. Вони мають провести переговори до кінця року, тому просять, щоб цьогоріч бюджет був ухвалений раніше», – додала заступниця Голови ВР, запевнивши, що парламент повністю розуміє, що має зробити це якомога швидше.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 13 вересня затвердив законопроєкт про державний бюджет України на 2023 рік (№8000).

Пріоритет проєкту — безпека та оборона України. На відповідний сектор має бути спрямовано 1,13 трлн гривень (майже 50% всього бюджету). Порівняно з бюджетом на 2022 рік зростання видатків на безпеку й оборону буде більш ніж учетверо. Другий пріоритет проєкту – соціальні програми. Так, на пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту передбачається виділити понад 800 млрд грн – це 35% від всіх видатків у проєкті бюджету.

Всі інші видатки будуть скорочуватися. Головна стаття економії — зменшення видатків на органи державної влади. Зокрема, планується зменшити кількість чиновників, урізати зарплати та премії, виняток – силові структури. Видатки на утримання органів держвлади буде скорочено на 11,6 млрд грн порівняно з 2022 роком.