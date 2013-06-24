Верховна Рада України ухвалила в цілому закон «Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України».

Як зазначається на сайті парламенту, відповідне рішення підтримали 283 народні депутати, передає Укрінформ.

Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк у Телеграмі поінформувала, що закон передбачає, що громадяни Республіки Польща, їх подружжя та діти (незалежно від громадянства), які в'їхали в Україну з території Республіки Польща для тимчасового перебування, а також їх діти, які народилися на території України, матимуть право перебувати на території України на законних підставах протягом 18 місяців.

Так, під час перебування на території України вони мають право на:

працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців; державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасо- вої втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин відповідно до законодавства та міжнародних договорів України;

провадження господарської діяльності на тих самих умовах, що і громадяни України; здобуття освіти на рівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

соціальні виплати згідно із законодавством України та отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на тих самих умовах, що і громадяни України.

Як повідомлялося, 11 липня Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі в Україні.

19 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні цей проєкт закону.