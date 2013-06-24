Верховна Рада ухвалила закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 народних депутатів, повідомляє Укрінформ.
Згідно з ухваленим законом, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінантне) становище на ринку відповідно до Закону «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
На осіб, яких визнано олігархами, накладаються певні обмеження.