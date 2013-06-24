Виноградівський район один з тих, які свого часу гриміли на всю країну досягненнями в сільському господарстві. Тоді це були здобутки колективних господарств, і можна подумати, що нині, коли землі перейшли у приватну власність, все вже минулося. Однак це не так, про що свідчать ініціатива й невсипуща енергія людей, які збудували власний бізнес у тих самих селах, на тих самих землях. Усіх їх об’єднує тваринницька галузь, хоч історія успіху в кожного власна. Про це розповідь «Урядового кур’єра».