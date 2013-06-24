Народні депутати схвалили конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб російської федерації та республіки білорусь. Першу версію законопроєкту Президент ветував. Після доопрацювання акта нардепи повторно його ухвалили.

Закон запроваджує новий вид санкції — стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими така особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

Ідеться про повне позбавлення майна, а не обмеження права розпоряджатися ним (як класичні санкції). Тому застосовуватимуть такий жорсткий захід лише в період дії воєнного стану, і стосуватиметься він тих осіб, щодо яких попередньо вже були застосовані санкції у вигляді блокування активів.

Конфісковані активи буде використано для посилення обороноздатності та відновлення України.

Конфіскація стосуватиметься не всіх, а лише тих осіб, дії яких створили істотну загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, а також значною мірою сприяли таким діям, повідомляє «Економічна правда».