10 грудня Рада Європейського Союзу підтримала пропозицію Європейської Комісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткових ресурсів фінансової підтримки. Нова масштабна програма макрофінансової допомоги для України складатиме 18 млрд євро. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначена пропозиція Європейської Комісії має бути підтримана Європейським Парламентом.

“Рішення Ради ЄС є важливим знаком підтримки та солідарності з Україною. Щиро вдячний колегам з Європейського Союзу за розуміння наших нагальних потреб і готовність стати пліч-о-пліч у цей визначний для нашої держави час. Реалізація нової програми макрофінансової допомоги ЄС слугуватиме однією із запорук збереження фінансової та економічної стабільності в державі, а також нашої впевненості у стабільному проходженні наступного бюджетного року”, – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Очікується, що пільгові позикові кошти будуть надходити до Державного бюджету України протягом 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов. Передбачається, що перший транш Україна отримає вже у січні 2023 року.

Крім того, сторони мають підписати відповідні Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду, якими визначатимуться умови структурної політики, виконання яких протягом року буде підставою для отримання коштів, а також юридичні та технічні аспекти надання Україні зазначеного пільгового кредитного ресурсу.

Довідково

9 листопада 2022 року Європейська Комісія внесла пропозицію щодо започаткування нової масштабної програми макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро, а 24 листопада 2022 року загадану пропозицію ЄК було підтримано Європейським Парламентом.

Загальна сума отриманої Україною макрофінансової допомоги ЄС, починаючи з 24 лютого, сягнула 6,7 млрд євро.