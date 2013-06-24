Відповідно до тексту проєкту організація засновує Міжнародну комісію з розгляду претензій та дозволить включити в майбутньому компенсаційний фонд, призначений для виплат постраждалим від протиправних дій Росії в або проти України повідомляється на сайті Ради Європи, передає Укрінформ.

22 жовтня Комітет міністрів Ради Європи має затвердити текст Конвенції. 16 грудня Рада Європи та Нідерланди мають скликати дипломатичну конференцію для ухвалення Конвенції і відкриття для підписання іншими державами.

Конвенція стосуватиметься міжнародно-протиправних дій РФ в або проти України з 24 лютого 2022 року, але вона не звільнятиме країну-агресора від відповідальності за вчинки, скоєні з 20 лютого 2014 року, та не виключає можливості дозволити продовжити дію документа до 2014 року.

Члени комісії розглядатимуть претензії щодо відшкодування всім зацікавленим фізичним та юридичним особам і державі Україна за протиправні дії РФ на території України в межах її визнаних кордонів, включно з повітряним простором та територіальними водами, в економічній зоні України, будь-якому повітряному або морському судні, що знаходиться під юрисдикцією України.

Комісари визначатимуть суму компенсації в кожному окремому випадку, їхнє рішення буде остаточним.

Джерело: Укрінформ