Шляхи забезпечення макрофінансової стабільності та стійкості банківського сектору в умовах тривалої повномасштабної війни – такі ключові теми обговорили учасники чергового засідання Ради з фінансової стабільності (далі – Рада) 3 лютого 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Рада відзначила стабілізацію низки ризиків, хоча війна та терор росії погіршують економічні перспективи.

Завдяки міжнародній допомозі зросли міжнародні резерви. Разом із значною валютною ліквідністю банків це в перспективі створює підґрунтя для можливого послаблення окремих валютних обмежень.

НБУ погіршив прогноз зростання економіки у 2023 році до 0,3%, що пов’язано з наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення прогнозу стосовно більшої тривалості активних бойових дій. У міру зниження безпекових ризиків Україна повернеться до економічного зростання у 2024-2025 роках.

Попри продовження війни, інфляція у 2023 році сповільниться та залишатиметься керованою завдяки заходам НБУ та Уряду, а також підтримці міжнародних партнерів. НБУ продовжуватиме вживати заходів для збільшення привабливості фінансових інструментів у національній валюті, щоб українці могли захистити свої заощадження. Рада підтримала дії НБУ для повернення інфляції на траєкторію стійкого зниження, а також для поліпшення строкової структури коштів населення в банківському секторі.

Клієнти зберегли довіру до банківської системи, приплив ліквідності до неї зберігається, відновилося зростання строкових вкладень. Банки зберігають, а подекуди нарощують запас капіталу, попри війну, проте загрози для достатності капіталу зберігаються. Водночас кредитний портфель скорочується за низького попиту. Підтримувати кредитування і надалі можуть державні програми. Тому члени Ради домовилися сприяти оновленню дизайну державних програм підтримки кредитування відповідно до пропозицій, розглянутих на Раді з фінансової стабільності у грудні 2022 року.

У 2023 році НБУ планує провести оцінку стійкості банків та банківської системи. Рада погодилася із запропонованою НБУ концепцією оцінки стійкості банків, яка дасть змогу з’ясувати справжній стан сектору після проходження найгострішої фази поточної економічної кризи, пов'язаної з війною. Завдяки оцінці стійкості, зокрема її третьому етапу – прогнозуванню показників діяльності банків за базовим сценарієм, можна буде оцінити життєздатність бізнес-моделей фінустанов та визначити реальну потребу в капіталі найбільших банків. За результатами оцінки стійкості буде коригуватися режим регуляторного пом’якшення та ухвалюватися рішення про подальше впровадження вимог до банків відповідно до регуляцій ЄС.

Рада також обговорила прогрес у виконанні зобов’язань України в межах Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Довідково

Участь у засіданні взяли члени Ради з фінансової стабільності: Міністр фінансів України Сергій Марченко, Голова Національного банку України Андрій Пишний, заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут, перший заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова, заступник Голови Національного банку України Дмитро Олійник, інші керівники установ – членів РФС.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року Указом Президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.