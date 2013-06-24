Верховна Рада проголосувала за збільшення видатків на оборону та підтримання економіки на понад 270 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх запозичень.

Відповідний законопроєкт №7644 про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік» у цілому підтримали 287 народних депутатів, передає Укрінформ з посиланням на повідомлення заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка у Teлеграмі.

Законом передбачено збільшити бюджетні призначення на 270 180,9 млн грн, зокрема спрямувати 715,7 млн грн для Міністерства фінансів на поповнення резервного фонду, 10,3 млн грн на напрям мобілізаційної підготовки галузей національної економіки для Мінекономіки, а також 269 454,9 млн грн – на забезпечення національної безпеки і оборони.

Водночас 269 454,9 млн грн надійдуть для: Міністерства оборони – 241 162,7 млн грн, Міністерства внутрішніх справ – 22 855,2 млн грн, Служби безпеки України – 2 458,7 млн грн, Головного управління розвідки Міноборони – 2 081,1 млн грн, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації – 425 млн грн, Управління державної охорони – 197,2 млн грн та Служби зовнішньої розвідки – 139,3 млн грн.

Для покриття зазначених додаткових видатків законом запропоновано за загальним фондом державного бюджету збільшити внутрішні запозичення на 270 180,9 млн грн і відповідно на таку ж суму граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, у понеділок, 15 серпня, Верховна Рада ухвалила закон щодо підтримки волонтерської діяльності в умовах війни (№ 7363).