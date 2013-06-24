В українському парламенті зареєстровано проєкт постанови про заяву Верховної Ради про визнання президента російської федерації володимира путіна воєнним злочинцем.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт ВР, ініціювала цей проєкт документа народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька.

Водночас сам проєкт постанови поки що не оприлюднено. У картці до нього зазначено, що проєкт передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. російські загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста й села України, катують і вбивають мирне населення. Сили оборони України чинять запеклий опір російським військам та завдають їм великих втрат.