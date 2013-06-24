Вночі ворог випустив ракети по Дніпру. Вбив 2 дорослих та 2 дітей. Влучив по житлових кварталах, ринку, автопідприємству. Там – розторощені автобуси, житлові будинки, магазини, склади. Тепер війна прийшла і в наші домівки – кажуть місцеві.

У приватному секторі Дніпра замість одного з будинків – величезна вирва діаметром 10 метрів та глибиною – 7. Там жила родина. Усі загинули. Сусіди кажуть, цеглини та шматки батареї розлетілися навколо. Деякі застрягли у дахах.

«Прокинулася від гулу сирени. Після почула гучний вибух. Бог милував, ми цілі. А у хаті все поламане. Вибило вікна, двері, – розповіла дніпрянка Наталія Рижкова. – Війна була поруч. Ми її бачили лише у кіно. А коли побачили вживу – це страшно».

Місцеві прибирають хати та подвір'я від уламків. Працівники ДСНС розбирають завали.

«Тут зруйновано 4 житлові будинки, пошкоджено – понад 60. Для ліквідації наслідків задіяли 29 рятувальників та 7 одиниць техніки», – зазначив начальник чергової зміни ДСНС Ігор Гетало.

Інше влучання було у ринок. Там зруйновані торгівельні павільйони, пошкоджені магазини, ангари, склади.

«Понівечило частину товару, решта згоріла. А ось українські прапори неушкоджені, – поділилася продавчиня Анжела. – Ця точка було єдиним джерелом доходу на сім’ю. Тепер нічого не лишилося».

Постраждало і автопідприємство. Агресор понівечив півсотні автобусів та десяток вантажівок.

«Постраждали усі машини. Нічого живого не залишилося. Що робити далі – не знаю. Але руки не опускатимемо. Хлопці воюють на фронті, а ми – тут», – сказав директор автопідприємства Володимир.

Водії не впізнають своїх автобусів. Вибите скло, вигнуті двері, вирвані багажники.

«Ну, що тут сказати? «Руський мир» прийшов. Все розбите. Дуже боляче на це дивитися», – поділився водій Олег Кравченко.

Загалом унаслідок ворожих ударів у місті загинуло 4 людей, поранені – 7.

«У людей різані рани, ушкоджені кінцівки, кістки, суглоби. Двоє перебувають у лікарні, серед них дитина 12 років. Вони у стані середньої тяжкості. Ще п’ятеро отримали меддопомогу і знаходяться вдома», – підкреслила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Тетяна Квітницька.