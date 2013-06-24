У жовтні 2021 року після півторарічного простою було відновлено курсування приміського поїзда між Вінницькою та Кіровоградською областями вузькоколійним маршрутом Гайворон – Рудниця, а минулого тижня було додано ще один, денний, потяг. Це є найдовший маршрут вузькоколійки в Європі – близько 130 км. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Вузькоколійка наразі активно використовується також переселенцями, які знайшли в регіоні тимчасовий прихисток від війни. Тільки в Гайвороні та Бершаді їх близько 10 тисяч!

На першому організованому Укрзалізницею рейсі для журналістів та активістів залізничного руху курсували традиційні для вузькоколійки раритети: два пасажирські вагони Pafawag та паротяг Гр-280 (міняється з тепловозом ТУ2).

Відновлення цього сполучення важливе ще й тому, що вузькоколійна залізниця (ширина колії 750 мм) — це об’єкт історико-культурного та технічного надбання нашої країни.

Вартість квитка за повним маршрутом, від Гайворона до Рудниці, — 32 гривні.

Доданий денний поїзд №6271/6274 з Гайворона відправляється об 11:03, прибуває до станції Рудниця о 14:48. Зворотно вирушає о 15:52 і прибуває до станції Гайворон о 19:59. Він курсує тричі на тиждень: щовівторка, щоп’ятниці та щонеділі.

Поїзд №6273/6272 Гайворон – Рудниця курсує щодня. Відправляється з Рудниці о 04:05, прибуває до Гайворона о 07:51. З Гайворона відправлення о 17:20 і прибуття в Рудницю о 21:03.

Зупинки передбачені на станціях Передбужжя, Жданове, Лугова, Осіївка, Устя, Киріївка, Бершадь, Яланець-1, Яланець-2, П'ятківка, Дохно, Куренівка, Щербакове та Нефар.