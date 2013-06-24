Швидке відновлення критичної та житлової інфраструктури, підтримку людей та створення робочих місць в Україні обговорили під час онлайн-зустрічі Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер. Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль зауважив, що Україна посідає перше місце серед країн Європи та одне з ключових у світі за кількістю проектів та обсягів фінансування, які реалізовує ПРООН.

«Ми цінуємо активну участь ПРООН у наданні допомоги громадянам України, які вимушено виїхали за межі України та внутрішньо переміщеним особам, а також надання матеріально-технічної та юридичної допомоги у релокації бізнесу з центральних та східних регіонів на захід України», — сказав Прем’єр-міністр.

Як наголосив очільник Уряду, зараз Україна потребує швидких рішень щодо низки питань. Адже за останній місяць до нашої країни повернулося більше громадян, ніж виїхало. За словами Прем’єр-міністра, основна увага України й міжнародних організацій має бути зосереджена на проектах відновлення об’єктів критичної інфраструктури, зокрема у сфері освіти та охорони здоров’я та реконструкції житлового фонду.

«Багато людей повертаються додому, однак у частини з них зруйновані або пошкоджені домівки. Наразі Уряд надає кошти з бюджету місцевій владі, аби допомогти цим родинам у відновленні своїх помешкань. Для нас буде дуже цінною підтримка ПРООН та інших міжнародних організацій в невідкладному відновленні частково пошкоджених будинків», — зазначив Денис Шмигаль.

Як зауважив Прем’єр-міністр, зараз держава зосереджена на швидкому будівництві модульних містечок і паралельно продовжує відновлювати пошкоджені домівки.

Денис Шмигаль порушив також питання розмінування територій. Він наголосив, що Україна потребує необхідної техніки та допомоги спеціалістів. Глава Уряду подякував за допомогу в розробці спеціального застосунку, додатку до Дії, з розмінування територій.

Серед іншого, сторони обговорили розвиток малого й середнього бізнесу. Як підкреслив Прем’єр-міністр, це одне з найважливіших питань, яке постійно обговорюється на рівні з Президентом України.

«Багато підприємств і заводів сьогодні зруйновані росією. 12 млн людей — біженців та внутрішньо переміщених осіб — з часом повернуться додому. Критично необхідно знайти рішення щодо створення протягом року низки робочих місць, щоб люди мали роботу й могли прогодувати свої сім’ї», — підкреслив Прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, можливим варіантом для цього є створення спеціальної програми для малого й середнього підприємництва, відповідно до якої держава спільно з міжнародними організаціями могла б надавати людям грошову підтримку для створення й розвитку їхнього бізнесу.

Ахім Штайнер зі свого боку зазначив, що ПРООН зацікавлена в реконструкції та розвитку України і його команда у співпраці з Урядом і державними інституціями вже працює над рішеннями з озвучених питань.