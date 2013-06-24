Реалізація ініціативи Grain from Ukraine набирає обертів. Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський за результатами робочої поїздки до Іллічівського зернового терміналу, під час якого було оглянуто балкер Valsamitis. Днями судно стало під завантаження українським зерном, яке буде спрямовано до Кенії у рамках гуманітарної продовольчої ініціативи Grain from Ukraine. Про це повідомляє Урядовий портал.

До робочої поїздки Міністра також приєдналися Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Словенія в Україні Томаж Менцін, Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула, а також представники World Food Programme (ВПП) — Уповноважений представник і Директор ВПП ООН в Україні Метью Голлінгворт та заступник директора ВПП в Україні Маріанна Уорд.

Як зазначив Микола Сольський, балкер Valsamitis доставить 25 тисяч тонн української пшениці до Кенії. Крім Словенії та Чехії, цю партію відправки профінансували Великобританія, Норвегія, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія та Італія. Реалізація відправки здійснюється за підтримки World Food Programme.