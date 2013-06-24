Реанімобілі, придбані за кошти, зібрані через ініціативу UNITED24, вже рятують життя українців. Їх передано центрам екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 12 областей країни, більшість — у прифронтові регіони. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Це «швидкі» типу С, облаштовані всім необхідним, щоби транспортувати тяжкопоранених. А саме: кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень.

«Нові авто, оснащені сучасним медичним обладнанням останніх років випуску. Теплі, з кондиціонерами. Деякі — повнопривідні, тобто їх можна використовувати для курсування деокупованими населеними пунктами, де в результаті бойових дій знищені дороги. Крім того, мають зовнішні джерела освітлення, що на сьогодні вкрай важливо за відсутності вуличного освітлення. Врешті, вони — дизельні, а це означає економію коштів на паливно-мастильних матеріалах», — говорить головний лікар Миколаївського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської області Андрій Самойлов.

За словами Андрія Леонідовича, після деокупації Херсонщини їхній Центр допомагає у перевезенні поранених звідтіля до лікарень більш безпечних регіонів, навіть до Київщини.

«За ось уже одинадцять місяців повномасштабної війни знищено, пошкоджено, захоплено окупантами більше ніж 400 машин швидкої допомоги. Тим часом обстріли медзакладів та “швидких” тривають. Вчасно доїхати на виклик, доправити пораненого до лікарні, надаючи йому необхідну медичну допомогу дорогою, — це врятувати чиєсь життя. Тому реанімобілі — одна з першочергових потреб!» — говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Нагадаємо, загалом станом на зараз закуплено 133 «швидкі»коштом, зібраним через фандрейзингову платформу UNITED24.