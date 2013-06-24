Завдяки цій реформі дорожня галузь зможе користуватись інструментами закупівель та ціноутворення робіт і послуг, які були розроблені та випробувані на практиці в низці країн. Нова Методика дозволяє відмовитись від фіксованих цін на ресурси, що дозволить підвищити рівень прозорості, підзвітності та довіри в галузі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Система ціноутворення, яка була раніше, мала за основу застарілі радянські норми та принципи планової економіки. Головна її проблема – в основі розрахунків проектантів були закладені тисячі позицій цінових показників, які не враховують реальні витрати ресурсів і ринкові ціни на них.

«Впровадження сучасної Методики ціноутворення в дорожній галузі було одним із пріоритетів нашої команди ще з 2019 року. З того часу ми постійно працювали з міжнародними партнерами, імплементували необхідні реформи, аби якнайшвидше привести дорожню галузь до міжнародних стандартів.

У багатьох аспектах ми орієнтувались на світовий досвід. Зокрема, за основу нового підходу взято розроблений британцями стандарт Civil Engineering Standard Method of Measurement (CESMM4), який уже понад 40 років успішно використовується у багатьох країнах світу.

Нова Методика передбачає покриття ризиків та інфляції, уніфікує та створює єдиний підхід до опису та найменування робіт та послуг, робить прозорішим та оперативнішим аналіз звітів і кошторисів тощо.

Перехід на використання міжнародних систем – це ще й вагомий аргумент для великих іноземних компаній, аби взяти участь у відбудові зруйнованої української інфраструктури. Адже раніше ці компанії були просто не готові працювати за відверто застарілими та забюрократизованими радянськими стандартами», – прокоментував Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Положення нової Методики ціноутворення стосуються замовників, підрядників, громадськості, експертних та контролюючих установ.

Переваги нової Методики:

сприяє уніфікації та стандартизації проектної та кошторисної документації в дорожній галузі;

забезпечує пріоритезацію об’єктів та видів робіт на них;

посилює керованість планування, проектування, будівництва, утримання та управління дорожніми об’єктами, які є в сфері управління Укравтодору та місцевої влади;

запроваджує низку новацій для уніфікації практик утримання та збереження в належному стані всієї дорожньої мережі державного значення.

Ця реформа стосується ринку дорожніх робіт і послуг, який станом на 2021 рік складав понад 600 суб’єктів із понад 30 тис. співробітників. Ці сили систематично працюють на дорожніх об’єктах загальною протяжністю понад 170 тис. кілометрів.

Повний текст Наказу Міністерства інфраструктури, який затверджує нову Методику, опублікований на сайті Мінінфраструктури.