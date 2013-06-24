Заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак розповіла в інтерв’ю «Юридичній Газеті»про значення інституту превентивної реструктуризації для бізнесу, зміни у сфері банкрутства та роботу Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За її словами, з метою імплементації положень Директиви (ЄС) 2019/1023 про засади превентивної реструктуризації, в законодавство України 12 жовтня 2023 року до Верховної Ради України було подано проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації». Законопроєкт було схвалено в першому читанні за основу, а сьогодні він готується до розгляду Парламентом у другому читанні.

«Реалізація проєкту цього закону покликана надати доступ економічно активним підприємствам, які мають фінансові труднощі, до дієвих рамок превентивної реструктуризації та запобігання банкрутству, що забезпечать можливість продовжувати їхню господарську діяльність», - зазначила Людмила Сугак.

Крім того, що з початку повномасштабної війни відбулися інші по-справжньому важливі зміни, спрямовані на вдосконалення сфери банкрутства в Україні. Зокрема, нагадала заступник Міністра, з лютого 2022 року до Кодексу України з процедур банкрутства було внесено як низку змін технічного, процедурного характеру, так і тих, якими удосконалено правове регулювання у сфері банкрутства, усунуто неузгодженості і колізії, а також ті, які пов’язані із застосуванням процедур банкрутства у період воєнного стану, зокрема щодо:

забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства ЄС у сфері електронної ідентифікації;

правового регулювання інституту платіжних послуг;

спрощення доступу до процедур банкрутств і підвищено ефективність їх застосування в умовах воєнного та післявоєнного стану, уточнено низку процедурних питань і усунено неузгодженості і недоліки.

Також Міністерство юстиції України прийняло наказ від 26 вересня 2023 року № 3427/5 «Про затвердження Дорожньої карти щодо діяльності з розбудови потенціалу для підтримки впровадження Кодексу України з процедур банкрутства». Дорожня карта має на меті формування і реалізацію державної політики у сфері банкрутства/неплатоспроможності відповідно до кращих міжнародних порівняльних практик та принципів ЄС і подальшої європейської інтеграції України.

«Результатом цієї реформи стануть краще узгоджені з acquis ЄС та більш ефективні і результативні процедури банкрутства. Це допоможе Україні покращити її міжнародну репутацію як надійної юрисдикції для ведення бізнесу», - наголосила заступник Міністра.

Окремо Людмила Сугак торкнулася питання роботи Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, одним із основних завдань якої є прийняття рішення про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення.

Так, наприкінці 2023 року набрали чинності зміни, внесені до Положення про Дисциплінарну комісію та до Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих. Цими змінами удосконалено роботу комісії та органу контролю, усунуто неузгодженості і виправлено недоліки нормування.

Заступник Міністра відзначила, що удосконалення дисциплінарної практики триває неспинно, а основним дороговказом у цьому напрямку, як і раніше, є два ґрунтовних дослідження щодо діяльності Дисциплінарної комісії, здійснені Проєктом ЄС «Право-Justice» для Міністерства юстиції України.

«Загалом вважаю роботу Комісії ефективною. Також про її ефективність, серед іншого, напевно, може свідчити кількість позовів, в яких оскаржено її рішення, та кількість рішень, якими такі позови було задоволено. За минулий рік таких позовів було лише два серед більш ніш 40 прийнятих Комісією рішень», - підсумувала результати роботи Дисциплінарної комісії Людмила Сугак.