Реформування процесу проходження військово-лікарських комісій обговорили на нараді в уряді під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. «Мета — максимальна диджиталізація всіх процесів та створення умов, за яких усі довідки збиратиме електронна система, а військові отримають комфортний та швидкий сервіс», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Уже у квітні запропоновано розпочати пілотний проєкт із розгортання системи електронного документообігу у військових частинах, територіальних центрах комплектування та інших дотичних структурах. Наступний етап — цифровізація медичної історії військовослужбовців.

Окремо учасники наради розглянули питання скорочення термінів розслідування для отримання довідки з військової частини про обставини поранення. Прем’єр-міністр дав завдання розробити необхідні постанови та зміни до законів. МОЗ надало пропозиції щодо реформи медико-соціальних експертних комісій. Денис Шмигаль зазначив, що це має бути комплексне рішення, засноване на міжнародних стандартах, де людина — головний пріоритет.