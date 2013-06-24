Вільне, чесне, прозоре конкурентне середовище —– найголовніша передумова економічного зростання й залучення інвестицій. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-заходу «Реформи задля інвестицій в Україну». Прем’єр-міністр наголосив, що виконання Угоди про асоціацію з ЄС також сприяє залученню інвестицій в Україну, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Україна залишається повністю відданою Угоді про асоціацію, яка слугує дорожньою картою реформ та основою інтеграції нашої країни у внутрішній ринок ЄС, включаючи свободу руху послуг, осіб, товарів та капіталу. На сьогодні ми активно взаємодіємо з ЄС у галузях зеленої трансформації, цифровізації, енергетики, транспорту», — резюмував Денис Шмигаль.

Захід відкрили Президент Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс. Він відбувся в межах підготовки 5-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що пройде цього року у швейцарському місті Лугано.