Від початку роботи до Координаційних центрів Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти звернулося понад 1,5 тисячі осіб. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Наші регіональні координатори не припиняють системну роботу з особами, чиї рідні зникли. Працівники центрів проводять як спільні, так й індивідуальні зустрічі. Кожен випадок особливий, тому робота дуже кропітка, ювелірна, адже для нас важливо відпрацювати все до найменшої деталі!», – наголошує Олег Котенко.

Рідні зниклих безвісти можуть отримати у регіональних центрах не тільки допомогу в пошуку людей, але й психологічну та юридичну підтримку.

Також звернутися до регіональних центрів можна через телефон гарячої лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21. Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.