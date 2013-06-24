Де отримати підтримку, якщо мусиш тікати від війни? Які програми допомоги працюють вже зараз? Як вижити на окупованій території та коли відкривається гуманітарний коридор з «гарячої точки»?

Як звільняють українських полонених та заручників, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як знайти зниклу рідну людину, чим українців підтримує світ та що нам це дає, що робить держава? – на ці та сотні інших гострих запитань тепер можна знайти відповіді на інформаційному ресурсі РеІнформ.

Запрацював перший унікальний гуманітарний інфо-хаб, який акумулює у собі все, що важливо знати кожній людині в нинішній непростій ситуації війни.

РеІнформ – це не лише найсвіжіша добірка гарячих новин та авторитетних думок. Це – популярна енциклопедія правил життя та перемоги українського громадянина.

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