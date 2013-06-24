Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із Прем’єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір особливо відзначив факт здійснення візиту Прем’єр-міністра Ісландії в нашу країну й подякував за те, що з перших днів повномасштабної російської агресії Рейк’явік активно підтримує Україну.

Президент України та Прем’єр-міністр Ісландії предметно обговорили імплементацію української формули миру, повідомляє Офіс глави держави. Ішлося і про перебіг та перспективи відбудови України. Президент акцентував на перспективах використання досвіду й експертизи Ісландії у галузі зеленої енергетики та запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проєкти в нашій країні. Глава держави окремо порушив питання важливості визнання парламентом Ісландії Голодомору геноцидом українського народу.

Україна та Ісландія нарощуватимуть співпрацю в енергетичному секторі, санкційній політиці проти агресора та створенні спеціального міжнародного трибуналу для росії. Про це йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Прем’єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоттір, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Очільник уряду України особливо підкреслив перспективність співпраці в енергетиці: «Обговорили можливості допомоги Ісландії у відновленні українського енергетичного сектору зокрема за рахунок застосування сучасних зелених технологій. Запрошуємо ісландські компанії інвестувати в український енергосектор та загалом в українську економіку».

Катрін Якобсдоттір акцентувала на важливості проведення саміту Ради Європи. Ісландія нині головує в комітеті міністрів РЄ.

«Готуємо четвертий в історії організації саміт, який відбудеться у травні. Центральне питання до обговорення — війна в Україні. Буде розглянуто формулу миру Президента України Володимира Зеленського», — повідомила Прем’єр-міністр Ісландії.