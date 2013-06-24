Найбільш знаковою книжкою нашої Незалежності стала «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані. Саме її обрали українці, голосуючи у проєкті «30 знакових книжок нашої Незалежності», підсумки якого Український інститут книги оголосив 27 жовтня, повідомляє офіційний сайт Міністерства культури та інформаційної політики. 

Найбільше голосів українці віддали публіцистичній книжці українського історика головного редактора порталу «Історична правда» Вахтанга Кіпіані. Фото з сайту radiosvoboda.org

Всеукраїнська інформаційно-просвітницька акція до 30-річчя Незалежності України «30 знакових книжок нашої Незалежності», зібрала 267 815 голосів, які віддали 34 797 українців з 15 вересня до 15 жовтня.

Найбільше голосів набрали книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» — 9535, «Триста поезій» та «Записки українського самашедшого» Ліни Костенко — 8233 та 8086 відповідно. Наступні у списку — «Чорний ворон» Василя Шкляра  — 6732, «Абетка» Івана Малковича — 6343 голоси.

«Такі конкурси вагомі для промоції читання загалом. Вони фокусують увагу на українській книжці, українських авторах. Хочу вірити, що більшість зі списку тридцяти увійдуть у план обов’язкового прочитання кожного українця. Бо знайомство з ними надасть поштовх читати українське ще більше», — прокоментував голосування міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Ми вперше проводимо таку амбітну й масштабну акцію, спрямовану на визначення найбільш знакових книжок нашої Незалежності, — прокоментувала оголошення підсумків проєкту директорка Українського інституту книги Олександра Коваль. — Для нас дуже важливо відзначити видання, що здобули суспільний резонанс і зробили внесок у формування національної ідентичності. Важливо, що завдяки голосам багатьох українців у ТОП-30 потрапили три повні видання творів наших класиків: Василя Стуса (1994) — 13-те місце, Лесі Українки (2021) — 15-те і Тараса Шевченка (2001) —18-те. Підсумки голосування свідчать про зрілість вибору українців, що взяли участь у голосуванні, й про те, що хороші книжки об’єднують країну. Розвиватимемо цю акцію в наступні роки».

Нагадаємо, що мета проєкту — відзначити наймасштабніші здобутки української нації за історію її незалежності та переосмислити українську літературу й книжковий досвід незалежної України. Усі охочі з усієї країни могли обрати з довгого списку довільну кількість книжок від 1 до 30 і проголосувати за них як за знакові книжки нашої Незалежності.

Проєкт реалізують за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого, Української бібліотечної асоціації, Української асоціації книговидавців і розповсюджувачів, ГО «Форум видавців».