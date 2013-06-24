Найбільш знаковою книжкою нашої Незалежності стала «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані. Саме її обрали українці, голосуючи у проєкті «30 знакових книжок нашої Незалежності», підсумки якого Український інститут книги оголосив 27 жовтня, повідомляє офіційний сайт Міністерства культури та інформаційної політики.

Всеукраїнська інформаційно-просвітницька акція до 30-річчя Незалежності України «30 знакових книжок нашої Незалежності», зібрала 267 815 голосів, які віддали 34 797 українців з 15 вересня до 15 жовтня.

Найбільше голосів набрали книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» — 9535, «Триста поезій» та «Записки українського самашедшого» Ліни Костенко — 8233 та 8086 відповідно. Наступні у списку — «Чорний ворон» Василя Шкляра — 6732, «Абетка» Івана Малковича — 6343 голоси.

«Такі конкурси вагомі для промоції читання загалом. Вони фокусують увагу на українській книжці, українських авторах. Хочу вірити, що більшість зі списку тридцяти увійдуть у план обов’язкового прочитання кожного українця. Бо знайомство з ними надасть поштовх читати українське ще більше», — прокоментував голосування міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Ми вперше проводимо таку амбітну й масштабну акцію, спрямовану на визначення найбільш знакових книжок нашої Незалежності, — прокоментувала оголошення підсумків проєкту директорка Українського інституту книги Олександра Коваль. — Для нас дуже важливо відзначити видання, що здобули суспільний резонанс і зробили внесок у формування національної ідентичності. Важливо, що завдяки голосам багатьох українців у ТОП-30 потрапили три повні видання творів наших класиків: Василя Стуса (1994) — 13-те місце, Лесі Українки (2021) — 15-те і Тараса Шевченка (2001) —18-те. Підсумки голосування свідчать про зрілість вибору українців, що взяли участь у голосуванні, й про те, що хороші книжки об’єднують країну. Розвиватимемо цю акцію в наступні роки».

Нагадаємо, що мета проєкту — відзначити наймасштабніші здобутки української нації за історію її незалежності та переосмислити українську літературу й книжковий досвід незалежної України. Усі охочі з усієї країни могли обрати з довгого списку довільну кількість книжок від 1 до 30 і проголосувати за них як за знакові книжки нашої Незалежності.

Проєкт реалізують за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого, Української бібліотечної асоціації, Української асоціації книговидавців і розповсюджувачів, ГО «Форум видавців».