У зв’язку із подіями в низці регіонів Республіки Казахстан Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам, які перебувають на території цієї країни, постійно відстежувати інформацію про розвиток ситуації, виявляти підвищену пильність та обережність, неухильно дотримуватися вказівок та розпоряджень представників місцевої влади та правоохоронних органів, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також зареєструватися в електронній системі «ДРУГ» (https://friend.mfa.gov.ua). Про це повідомляє МЗС України.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайної консульської допомоги, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Казахстан (тел.: +7 705 755 66 10, електронна пошта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua) або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.