Що робити, якщо під час опалювального сезону впродовж доби немає світла та тепла. Рекомендуємо:

відключити електропобутові прилади, щоб від стрибків напруги вони замкнули та не виникла пожежа;

використовуйте найпростіші джерела освітлення - ліхтарі, свічки тощо;

не використовувати деревне вугілля або домашній генератор у приміщенні, оскільки виділяється чадний газ, який неможливо побачити чи відчути - це небезпечно для життя;

не відкривати холодильник або морозильник без необхідності: так продукти можна зберегти замороженими протягом 2-3 днів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Що робити, якщо під час опалювального сезону немає світла та тепла більше, ніж 2 дні?

Щоб зберегти тепло, герметично закрийте вікна, двері та додатково утепліть вхідні двері.

Розмістіть всіх членів родини в одній кімнаті та тимчасово закрийте інші.

Використовуйте теплий одяг, термобілизну та дізнайтеся про найближчі пункти обігріву, а також станції зарядки мобільних телефонів.

Закупіть продукти тривалого зберігання, наприклад, овочеві, м’ясні або рибні консерви. Для приготування їжі за можливості придбайте газову горілку або портативну настільну плиту тощо.

Створіть запаси води та забезпечте її зберігання, а також дізнайтеся про місця де її можна взяти. Важливо! Питну воду зберігайте у закритих місткостях.