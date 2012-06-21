Рекордний урожай зернових, який зібрала Україна в 2019 році, є запорукою того, що українська гривня буде міцною. Тому що значно збільшаться обсяги надходжень валюти в нашу країну. Про це свою заяву зробили керівники Нацбанку України. «Це не є сезонним фактором, а буде мати довгостроковий ефект, який впливатиме на ситуацію на валютному ринку України», — зазначають у регуляторі.
Також у Нацбанку України вважають, що на сьогодні ситуація на валютному ринку країни в цілому є непоганою для подальшого зростання курсу гривні по відношенню до міцних валют світу. Це там пояснюють великим попитом на державні цінні папери та тенденціями на світовому ринку капіталу та загальних обсягах експорту різних товарів та послуг із України в інші країни, включаючи ЄС. Нацбанк впевнений у тому, що девальвація гривні можлива лише під впливом психологічних умов.
Нагадаємо, за різними оцінками фахівців, у 2019 році Україна повинна зібрати від 71 до 74 млн тонн зерна. Зовнішньоторговельна ситуація на світовому ринку склалася таким чином, що один із основних конкурентів нашої країни — Росія — зібрала цьогоріч урожай зерна дуже низької якості. Це надасть неабиякі переваги для експорту українського зерна на європейському та світовому ринку, включаючи ринок Єгипту та країн Близького Сходу.
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»