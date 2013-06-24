У межах гуманітарної допомоги від Республіки Корея в Україну надійшло 4 екскаватори. Ця техніка дозволить пришвидшити виконання ремонтних робіт з відновлення енергетичної інфрастуктури. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Завдяки допомозі міжнародних партнерів нам вдається ремонтувати та відновлювати пошкоджені ворогом об’єкти. Виконання таких робіт часто потребує різноманітної техніки, як от екскаваторів. Дякуємо корейським партнерам, що вони допомагають нам у подоланні наслідків ворожих атак», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Загалом за останні три місяці за сприяння Міністерства закордонних справ Республіки Корея в Україну надійшло 10 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 114,3 тонни. Для посилення енергетичного сектору України корейські партнери передали генератори та екскаватори.