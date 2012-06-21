Український боксер 34-річний Василь Ломаченко зможе взяти реванш в абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса на початку 2022 року.

Обидва боксери мають провести заплановані поєдинки у 2021 році, а потім думати про реванш, розповів промоутер Боб Арум.

"Я сподіваюся, що реванш Лопеса і Ломаченко відбудеться навесні 2022 року. Лопес буде битися з Джороджем Камбососом, а Ломаченку я влаштую бій в Madison Square Garden.

Сподіваюся, що бій Лопеса проти Камбососа все ж відбудеться, а потім в першому кварталі наступного року ми зможемо влаштувати реванш, який хочуть побачити вболівальники", - сказав Арум в інтерв'ю ютуб-каналу Barbershop Conversations Live.

У жовтні 2020 року Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів.

Поєдинок Лопес - Камбосос запланований на 11 вересня. Ломаченко проведе бій 11 грудня, можливий суперник - Річард Коммі.