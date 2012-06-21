Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Міністерством інфраструктури викрили злочинну схему з реєстром документів моряків, яка давала організаторам майже $150 мільйонів на рік. Мінцифри та Мінінфраструктури працюють над тим, щоб повернути реєстр державі. Про це стало відомо під час спільного брифінгу СБУ, Мінінфраструктури та Мінцифри.

Державний реєстр документів моряків фактично потрапив у руки приватних осіб. Встановлено, що у схемі були залучені посадовці Державної служби морського та річкового транспорту України й Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування і підтвердити свою кваліфікацію через особистий кабінет, то йому створювали перешкоди — затримували сертифікати кваліфікації або спотворювали підсумки тестування.

Щоб отримати необхідні документи, моряк звертався до посередників. Вони завантажували документи в реєстр, створювали позитивний результат тестування і підтвердження кваліфікації. Морякові не потрібно було проходити навчальні курси чи медичне обстеження. Тисячі українських моряків були змушені платити за свою переатестацію та дипломування 3—8 тисяч доларів.

«Цифровізація допомагає боротися з корупцією. Першочергове завдання Мінцифри — зробити основні сервіси знову доступними для користувачів. Над цим працює велика команда фахівців. Серед подальших планів роботи з реєстром — його вдосконалення та встановлення інтеграції з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиною державною електронною базою з питань освіти і порталом «Дія». Це дасть змогу морякам швидко, зручно й без жодних корупційних платежів отримувати необхідні їм послуги», — зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В оновленому реєстрі можна буде знайти всю необхідну інформацію про моряка — від документів про освіту та кваліфікаційних документів до медичних сертифікатів. Тривають переговори про закупівлю Crew Evaluation System 6.0 — всесвітньо визнаної системи комп’ютерного тестування моряків. Це дасть змогу зробити процес оцінки кваліфікації прозорішим і прибрати з нього людський чинник, корупцію та хабарі.

Команда Мінцифри за підтримки міжнародного проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» проводить бізнес-аналіз послуг для моряків, які мають першочергово оцифувати й надати доступ на порталі «Дія».

Міністерство інфраструктури, Державна служба морського та річкового транспорту, ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту» і проєкт USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» підписали меморандум про співпрацю. Його головна мета — допомогти уряду України у здійсненні успішних реформ у галузі державного управління та послуг і значно зменшити корупцію у ключових галузях, зокрема в підготовці та дипломуванні моряків, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.