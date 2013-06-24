російським військам може не вистачити навчених людей й дронів для спостереження за встановленими для оборони мінними полями на тимчасово окупованих українських територіях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Твіттері Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Мінні поля становлять ефективну перешкоду для навчених військ, лише якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. Головною проблемою для російських військ, ймовірно, буде нестача засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів», - заявили у відомстві.

Зазначається, що з жовтня російські війська здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.

«Це включає встановлення додаткових полів із протитанковими і протипіхотними мінами, що майже напевно виходить за рамки документів російської доктрини» - йдеться у повідомленні британського Міноборони.

Нагадаємо, на Луганщині російські загарбники замінували великі мости, траси та всі лісосмуги, що значно ускладнює просування вперед ЗСУ.