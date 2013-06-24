Проведення масштабних навчань і перекриття значної частини азово-чорноморської акваторії становить загрозу національній безпеці та економічним інтересам України в регіоні.

РФ продовжує свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи значну частину морських районів — фактично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного. Прибережними попередженнями Росія оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання з 13 по 19 лютого через проведення навчань із ракетними та артилерійськими стрільбами, йдеться в заяві командування Військово-Морських сил ЗСУ.

У такий спосіб РФ укотре продемонструвала зловживання міжнародним правом задля досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України. Бо такі обмеження — чергова загроза суверенітету України в її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні.

«Перекриття морських шляхів фактично унеможливило свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі, що беззаперечно слугує порушенням духу і букви Конвенції ООН з морського права 1982 року», — вказано в документі.

Та наші моряки готові до будь-яких сценаріїв, провокацій і захисту країни з морського напрямку.

Рішучий протест на дії росіян висловило й вітчизняне МЗС, вважаючи, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів фактично унеможливлює судноплавство в обох морях. Такі агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України неприпустимі й демонструють неприкриту зневагу до Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН і Конвенції ООН з морського права.

Україна сподівається, що дії РФ отримають належну оцінку світової спільноти, насамперед країн Чорноморського регіону.