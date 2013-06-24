Армія російської федерації вбили в Україні 429 дітей та 817 завдала поранень.
Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.
«Станом на ранок 21 жовтня 2022 року більше ніж 1246 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 429 дітей загинуло та понад 817 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться в повідомленні.
Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 417, Харківській - 259, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.
Через бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, в Україні станом на 13 жовтня безвісти зниклими вважаються 239 дітей, 8140 дітей - депортованими.