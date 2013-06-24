російські війська «на рівному місці» втратили ще один свій корабель – сторожовий корабель «Расул Гамзатов» проєкту 22460, який належав береговій охороні прикордонної служби фсб рф.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Defense Express.
За словами співрозмовників, корабель було пошкоджено під час переходу внутрішніми водами (Волго-Донський канал) з Каспійського до Азовського моря.
Відомо, що буксир, який переміщував цей сторожовий корабель, пошкодив елементи гвинто-рульової групи корабля – виведено з ладу ліву лінію валів та зігнуто лопать лівого гвинта.
Швидко відновити цей корабель в росіян не вийде через вже традиційну для них причину – немає запчастин для проведення ремонтних робіт.
Станом на 21 квітня корабель перебував у порту Азов в Ростовській області. Ввели в стрій цей корабель рашисти тільки 30 листопада 2021 року – прослужив він менш як п'ять місяців.
Як повідомлялося, флагман чф крейсер «Москва» був уражений 13 квітня двома ракетами з комплексу «Нептун». Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.
20 квітня українські військові зафіксували у Чорному моріпошукові роботи в зоні затоплення ворожого корабля.