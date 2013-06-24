До повномасштабного вторгнення рф в Україні функціонувало понад 300 молодіжних центрів та просторів. Наразі 20 з них зруйновані повністю або пошкоджені, ще 53 опинилися на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

Починаючи з 24 лютого, більшість вцілілих молодіжних центрів переорієнтували діяльність на допомогу цивільному населенню: наразі вони працюють як гуманітарні штаби, шелтери, простори для допомоги дітям, внутрішньо переміщеним особам, благодійні фонди тощо. «Ворожі війська руйнують будівлі, захоплюють і спустошують наші території. На жаль, молоді люди також є жертвами цієї агресії: вони гинуть на фронті, втрачають домівки і роботу. Але ворогу не зламати нашу молодь. Вона мотивована, ініціативна та згуртована навколо допомоги українцям, найбільш постраждалим внаслідок бойових дій», — написав Вадим Гутцайт.

За словами Міністра, завдяки зусиллям саме молодих людей українське волонтерство стало світовим феноменом. У найскладніші часи волонтери роблять неможливе: годують, одягають, закуповують, перевозять, озброюють.

«Наша молодь зараз воює на всіх фронтах. І молодь переможе», — наголосив Вадим Гутцайт.

У Тернопільській області Молодіжний Конгрес Зборівської міської радивідкрив оперативний Штаб і заснував Благодійний Фонд «Сила дії молоді», який тільки у гривні вже зібрав 500 тис. Молодіжна рада Угринівської ТГ, що на Івано-Франківщині, на благодійних аукціонах продає картини і спрямовує кошти нашим захисникам. Молодіжний центр «Нові Орбіти» у Львові вже прихистив понад 1500 переселенців, в яких війна забрала домівку. Молодіжний центр Волиніспрямував на допомогу фонду «Повернись живим» понад 600 тис. грн. ГО «Платформа ініціатив «Теплиця» зі Слов’янська підтримала понад 1920 родин. «Це тільки декілька з сотень ініціатив, які сьогодні впроваджуються молоддю і для молоді», — йдеться в дописі Міністра.

23 молодіжних центри стали хабами гуманітарної допомоги в рамках ініціативи Офісу Президента «СпівДія», яка діє у 18 регіонах України. За підтримки команд Офісу Президента України, ЮНІСЕФ, благодійного фонду «СпівДія» та Мінмолодьспорту запустили новий напрям — «СпівДія заради дітей». Це безпечні простори на базі молодіжних центрів, де діти отримують психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими.

Наразі до програми долучилось понад 2000 дітей. Допомогу їм безкоштовно надають 170 волонтерів-освітян. Зареєструватися на заняття можуть всі охочі діти від 5 до 12 років на сторінці «СпівДія заради дітей» у Фейсбук, Інстаграм, Telegram.

Для дітей старшого віку працює напрям «Мультитест? Будь the best!» — безкоштовна підготовка абітурієнтів (зокрема дітей з числа ВПО) до Національного «трикомпонентного» мультипредметного тесту. За декілька днів до проекту долучилися понад 1900 старшокласників.