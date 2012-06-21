Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Робін Фенті, відома в усьому світі як співачка Ріанна, офіційно стала мільярдером і найбагатшою жінкою-музикантом. Її статки оцінюються у $ 1,7 млрд. Але не музична кар'єра зробила її такою багатою. Левова частка багатства (майже $ 1,4 млрд.) припадає на доходи від заснованої нею косметичної компанії Fenty Beauty.

Також Ріанна має частку в компанії з виробництва нижньої білизни Savage x Fenty, яка оцінюється в $ 270 млн. Частина капіталу припадає на доходи від діяльності в якості співачки і актриси, пише американський Forbes.

Ріанна відкрила Fenty Beauty в 2017 році спільно з французьким холдингом LVMH, яким керує найбагатша людина Європи Бернар Арно. Мета компанії – забезпечити інклюзивність. Так як підприємство надає великий вибір відтінків своєї косметичної продукції для жінок з різними кольорами шкіри. Наприклад, тональна основа представлена у 50 відтінках. У перший рік роботи компанія принесла понад $ 550 млн прибутку, передає Usa.One.

Серед найбагатших жінок, які є зірками шоу-бізнесу, Ріанна займає другий рядок. Співачка поступається тільки телеведучій Опрі Уінфрі. Її статки оцінюються в $ 2,7 млрд.