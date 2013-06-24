У червні розпочався масовий нерест сома, лина, коропа (сазана), а також продовжується нереститися сріблястий і золотий карась, і цей процес порційно триватиме протягом усього літа. Про це повідомляє Урядовий портал.
Водночас переважна більшість інших представників риб наприкінці травня – на початку червня завершили розмноження.
Нагадуємо, для збереження біорізноманіття і захисту місць природних нерестовищ, Держрибагентством було встановлено весняно-літню нерестову заборону на лов водних біоресурсів.
Попри це, браконьєри продовжували знищувати рибу, яка, йдучи на нерест, стає вразливою і втрачає інстинкт самозбереження.
Так, рибоохоронці Держрибагентства у травні провели понад 600 рейдів та викрили понад півтори тисячі порушень. Найбільшу кількість браконьєрів викрито у Черкаській, Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.
За другий місяць нересту рибпатрульні вилучили у порушників майже 6 тонн водних біоресурсів та 1,5 тисячі заборонених знарядь лову. Сума збитків, завданих рибному господарству протягом місяця, склала понад 17 млн грн.
Вкотре наголошуємо на відповідальності та дотриманні вимог чинного природоохоронного законодавства.
Якщо ви помітили порушення правил рибальства або порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на всеукраїнську безкоштовну «гарячу лінію» Держрибагентства: 0 (800) 50-52-50.