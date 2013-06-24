Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність дивізіону річкових катерів до виконання завдань у Північній операційній зоні. Цей дивізіон було створено задля забезпечення підтримки військ у прирічкових операційних районах.

– Підрозділи річкових катерів, які знаходяться у підпорядкуванні сил і засобів, що виконують завдання у Північній операційній зоні, призначені для контролю водних ресурсів, а також для здійснення маневрів силами та військами на загрозливих напрямках у ході виконання бойових завдань, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Командири знають, як готувати та тренувати підлеглий особовий склад і здійснюють це на постійній основі. Це потрібно для того, щоб у разі необхідності військові діяли впевнено, злагоджено та бездоганно.

Зокрема, цього разу відбулося тренування висадки десанту з метою оволодіння важливими районами узбережжя для сприяння військам, що наступають з іншого напрямку для знищення підрозділів противника.

За легендою тренування, спершу на берег висаджуються передові загони, які захоплюють визначені рубежі. Слідом за ними у швидкому темпі висаджується основний десант, висадка якого забезпечується силами оперативного прикриття. Вони знешкоджують умовну протидесантну оборону противника та здійснюють рішучий наступ на березі.

– Одним з основних елементів бойової готовності підрозділів є правильне виконання маневру військами та силами, – зазначив Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України. – Це обумовлено необхідністю у загрозливі моменти здійснювати посилення військ на тих чи інших напрямках або виконувати їх термінове нарощення.

Командувач зауважив, що командири повинні вміло приймати оперативні рішення, які будуть відповідати обстановці, яка склалася. А особовий склад має володіти відмінними навичками, щоб у швидкому темпі виходити у задані райони та здійснювати нарощення.

– Сьогоднішнє тренування показало, що особовий склад здатний виконувати покладені на нього завдання. Але показало й те, над чим ми будемо працювати в майбутньому. Процес тренування та підготовка військ відбувається постійно, щоб забезпечити повну готовність та впевненість у виконанні завдань у разі загрози з боку противника, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.