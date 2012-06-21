Річковий пасажирський транспорт у Києві планують запустити в кінці квітня – на початку травня.
«Зараз спільно з державним підприємством «Адміністрація річкових портів» ведеться робота із запуску регулярних річкових маршрутів, – повідомив заступник голови Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Богдан Тимченко. – У разі економічної доцільності таких маршрутів, вони будуть організовані з початку навігації на річці Дніпро».
Відомо, що столичний річковий трамвай – один з видів міського річкового транспорту в Києві. Маршрути працюють тільки під час навігаційного сезону на річці Дніпро у вечірні та ранкові години. На борту теплохода одночасно можуть перебувати 120 пасажирів. Курсує він в будні та вихідні дні за маршрутами: «Поштова площа» – «Наводницький парк» – «Березняки» і «Поштова площа» – «Оболонь».