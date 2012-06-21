Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Англосаксонську пірамідку, оброблену золотом і гранатом, було виявлено в районі Брекленд у Норфолку шукачем скарбів за допомогою металошукача. Цей рідкісний об'єкт датується періодом між 560 і 630 роками нашої ери, коли графства Норфолк і Саффолк утворили незалежне Королівство Східна Англія після англосаксонського поселення в Британії.

Маленька піраміда розміром 12 мм x 11,9 мм має квадратну підставу інкрустовану з усіх чотирьох сторін трьома перегородчастими гранатами у двох різних стилях на протилежних сторонах: ступінчаста Т-подібна форма і діагональ з хвилястою поперечиною. Піраміда має плоску і теж квадратну вершину з одинарним перегородчастим гранатом. Межі між гранями піраміди набагато товщі тонких ліній, що розділяють комірки по боках.

Гранати мають основу з фольги – така техніка часто зустрічається в інших англосаксонських ювелірних виробах, яскравим прикладом яких є Стаффордширський скарб. Один з гранатів збоку відсутній, а решта частково потріскали. Відзначається, що гранати були індійського або шрі-ланкійської походження, що свідчить про широкий характер торгових зв'язків у VI і VII століттях.

Експерти пояснюють, що знахідка колись могла належати комусь з оточення великого лорда або англосаксонського короля, хто мав доступ як до золота і граната, так і до високої майстерності.

Варто відзначити, що хоча англосаксонські пірамідки подібного типу знаходили і раніше, причому в основному як разові знахідки, а не в похоронному контексті, досі не зовсім зрозуміло, яка їхня функція і де саме вони були встановлені. Перемичка, що перетинає нижню сторону пірамідки, передбачає, що це могло бути кріплення для піхов, що використовувалося для закріплення меча в піхвах, протягнувши ремінець через стрижень на основі піраміди.

Пірамідальні деталі до рукояток створювалися і використовувалися з кінця VI до початку VIII століття. Вони пройшли шлях від коротких присадкуватих пірамід на квадратних підставах до більш високих і тонких версій з безліччю форм, включаючи круглі, шестикутні і восьмикутні. Знайдена пірамідка відноситься до раннього періоду.