Подолання викликів, пов’язаних із пандемією COVID-19, і розвиток системи охорони здоров’я обговорили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор Ганс Клюге.

У присутності глави уряду укладено дворічну угоду про співпрацю між Урядом України та Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2022 — 2023 роки. Документ підписали міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та Ганс Клюге.

«Уперше в багаторічній історії наших відносин угоду укладено на початку року. Це вказує на міцний характер нашої співпраці, мета якої полягає у збереженні здоров’я українців», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Документ передбачає обмін інформацією щодо медичних виробів для діагностики in vitro, необхідних для запобігання виникненню і поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, а також забезпечує основу для співпраці в багатьох напрямах охорони здоров’я.