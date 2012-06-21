Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Столичний аеропорт ім. Леонардо Да Вінчі, який кілька років поспіль очолює рейтинг кращих аеродромів Європи, першим у світі буде прищеплювати пасажирів, що відлітають у відпустку, про це з гордістю повідомив у своїх соціальних мережах губернатор області Лаціо Нікола Дзінгаретті.

Відзначається, що нова система Vax and Go була розроблена в рамках експерименту, що проводиться спільно регіоном Лаціо, Національним інститутом інфекційних захворювань імені Ладзаро Спаланцані, а також кампанією «Римські аеропорти - Фьюмічіно і Чампіно».

«Ми повинні вивести Італію з кошмару #Covid і повернути італійцям їх свободу. Домогтися цієї мети можна лише за допомогою вакцини і відповідальної поведінки. Все інше – витівки, які гальмують цей процес і заважають нам залишити позаду один з найдраматичніших періодів у післявоєнній історії. Сподіваюся, що й інші аеропорти наслідуватимуть наш приклад», – звернувся до італійців Дзінгаретті.