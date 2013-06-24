За підсумками ІІ кварталу на ринку праці спостерігається позитивна динаміка. За даними Держстату, кількість зайнятого населення віком 15—70 років порівняно з I кварталом збільшилася на 2,6% і становила 15,8 мільйона. Рівень безробіття населення віком 15—70 років знизився до 9,3% (у І кварталі 2021 року — 10,5%).

Позитивні зміни — відповідь на пожвавлення економічної активності, поліпшення очікувань виробників, зростання реальної заробітної плати, а також запровадження ініціатив уряду для збереження та створення робочих місць. Зокрема на збільшення кількості офіційно працевлаштованих мала вплив урядова кампанія, спрямована на зниження рівня незадекларованої праці.«Боротьба з тіньовою зайнятістю — один із ключових пріоритетів міністерства. З початку року укладено трудові договори майже з 210 тисячами працівників. Тепер права цих осіб захищено, а до держбюджету та бюджету Пенсійного фонду надійшло додатково мінімум 2,3 мільярда гривень», — зазначила заступниця міністра економіки Світлана Глущенко.