Верховний суд Великої Британії виніс рішення на користь України у справі про «борг януковича» на 3 мільярди доларів.

Великою перемогою справедливості та верховенства права назвало його вітчизняне Міністерство фінансів: «Верховний суд Сполученого Королівства дійшов висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії росії, потрібно дослідити за повною процедурою у відкритому засіданні в англійському суді. Постановивши це знакове рішення через більш ніж сім років після того, як росія подала позов проти України до англійського суду, Верховний суд підтримав позицію України, яку вона вже заявляла багато років поспіль».

росія наполягала на спрощеній процедурі розгляду її позову. Тепер на неї лягає тягар довести суду, що погрози не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, які надалі росія використала як один з інструментів зброї проти України, зазначає Мінфін.

Британський суд підтвердив, що позиція захисту України щодо примусу однозначно сильна і «погрози росії застосувати силу 2013 року слід розглядати в контексті реального застосування сили у 2014-му».