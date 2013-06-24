Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав рішення Європейської ради, яке зобов’язує країни ЄС заповнити газові сховища на 80% до 1 листопада і при цьому дозволяє залучати потужності учасників Енергетичного Співтовариства. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Це рішення демонструє, що Європа реально оцінює загрози та ризики наступної зими в умовах енергетичної агресії з боку росії, спрямованої не лише проти України, а й проти всього європейського континенту», - написав міністр на своїй сторінці в Facebook.

Водночас він зауважив, що не всі європейські країни мають власні ПСГ, щоб надійно забезпечити населення та промисловість енергоресурсом. Тож рішення передбачає, що країни-члени Європейської ради можуть укладати контракти на зберігання газу з договірними сторонами Енергетичного співтовариства.

«Україна як головуючий в 2022 році учасник Енергоспівтовариства готова підставити своє плече та стати надійним партнером Європи у забезпеченні сталого газопостачання цього опалювального сезону. Наші ПСГ – найбільші в Європі і ми їх пропонуємо для зберігання запасів газу європейських країн. Тим паче, що умови зберігання в Україні – чи не найоптимальніші в Європі. Вже неодноразово казав, що Україна може зробити (і зробить) потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки і незалежності Європи. Лише пліч-о-пліч ми зможемо вистояти і дати гідну відсіч державі-терористу», - наголосив Герман Галущенко.