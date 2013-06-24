15 листопада, Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів офіційного контролю», проект якої розроблено Міністерством фінансів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Передусім йдеться про приведення постанов Кабінету Міністрів щодо переміщення товарів, які підлягають заходам офіційного контролю, у відповідність до законодавства України* з метою:
- спрощення контрольних процедур у пунктах пропуску через державний кордон;
- удосконалення та розвитку електронної взаємодії у пунктах пропуску при здійсненні попереднього документального контролю під час проходження митних процедур.
Так, рішенням Уряду описи товарів приведено у відповідність до Митного тарифу України.
Також встановлено, що ветеринарно-санітарний контроль ветеринарних препаратів у формі попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України не здійснюється.
Окрім того, для цілей здійснення попереднього документального контролю передбачено необхідність подання електронних (сканованих) копій міжнародних документів до вебпорталу «Єдине вікно» без подання їх паперових оригіналів митним органам у пунктах пропуску через державний кордон України.
Варто зауважити, що при ввезенні в Україну товарів, що підлягають відповідному контролю, продовжують діяти норми законодавства**, згідно з якими такі товари повинні супроводжуватися оригіналами відповідних міжнародних сертифікатів.
Мінфін продовжує роботу щодо спрощення митних процедур і удосконалення електронної взаємодії на пунктах пропуску.
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*Приведення постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2018 р. № 960 «Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)» та від 15 грудня 2019 р. № 1177 «Деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин» у відповідність до вимог Закону України «Про Митний тариф України» та інших законів у сфері здійснення заходів офіційного контролю.
** Закони України «Про ветеринарну медицину», «Про карантин рослин», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».