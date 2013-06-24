Президент Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам’яті мільйонів жертв Голокосту. Глава держави встановив лампадку біля меморіального знака «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

«Сьогодні, як і завжди, Україна вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту. Ми знаємо й пам’ятаємо, що байдужість убиває разом з ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло», — сказав він у зверненні з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

Володимир Зеленський наголосив, що кожен, хто цінує життя, має виявляти рішучість, коли треба рятувати тих, кого прагне знищити ненависть. «Сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову — ненависті; ніколи знову — байдужості. Що більше народів світу подолають байдужість, то менше простору у світі залишиться для ненависті», — зазначив Президент.

У церемонії у вшануванні пам’яті жертв Голокосту взяли участь представники дипломатичного корпусу європейських країн, США та Канади.