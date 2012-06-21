57 тисяч безробітних проходили профнавчання впродовж семи місяців року. Вони отримали документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації. За набутою спеціальністю працевлаштовуються 92% слухачів. Порівняно з відповідним торішнім періодом показник працевлаштування після навчання зріс майже на 4%. Найчастіше слухачі обирали професії перукаря, майстра манікюру, продавця продтоварів, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Мета роботи центрів зайнятості — не лише пошук вакансій, а й навчання і перенавчання. Окремий напрям — зворотний зв’язок з роботодавцями для відстеження основних тенденцій ринку праці: які саме спеціалісти необхідні, як удосконалювати професійне навчання і пропонувати слухачам потрібні професії», — каже заступниця міністра економіки Світлана Глущенко.

У структурі служби зайнятості 11 центрів професійно-технічної освіти, що здійснюють професійне навчання безробітних за 95 робітничими професіями та багатьма напрямами курсів цільового призначення.