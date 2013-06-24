Делегація Рівненщини на чолі з головою обласної державної адміністрації Віталієм Ковалем з робочим візитом побувала в Люблінському та Вармінсько-Мазурському воєводствах Польщі. Мета — активізація співпраці в різних галузях.

На офіційних зустрічах із маршалками Люблінського воєводства Ярославом Ставярським та Вармінсько-Мазурського Густавом Мареком Бжезіним обговорили спільні можливості розвитку. Адже нинішня Європа — насамперед Європа потужних регіонів.

«Нас цікавлять передовсім смарт-спеціалізація, ІТ та меблевий кластери. Адже наша мета — Рівненщина — територія доданої вартості», — зазначив Віталій Коваль, презентуючи потенціал регіону.

Результат не забарився: Рівненщину внесли до стратегії транскордонної співпраці між Люблінським, Підкарпатським воєводствами і Львівською, Волинською та Брестською областями на 2021—2027 роки. А з маршалком Вармінсько-Мазурського воєводства підписали план співпраці на три роки з конкретними заходами в різних галузях.

Окремо йшлося про розвиток професійної освіти.

«Тут ми пішли далі, ніж Польща. На Рівненщині вже працює 25 надсучасних навчально-практичних центрів. Наші сусіди відроджують цю галузь, і їм цікавий наш досвід, — каже Віталій Коваль. І додає: — В час пандемії та вакцинальної кампанії важливо було поспілкуватися з польськими медиками, які розповіли про сильні та слабкі сторони медичної реформи. Необхідно не лише використати досвід Польщі, в якій реформа з децентралізації пройшла раніше, а й не повторити її помилок».

Комунальний сміттєпереробний завод у Пулаві переробляє 45 тисяч тонн сміття за рік і обслуговує 180 тисяч жителів у радіусі 60 км. Він другий за обсягами з 14 подібних об’єктів у Люблінському воєводстві. За вивезення сортованого сміття споживач платить 22 злотих (140 гривень) з особи на місяць, 44 злотих (280 гривень) — за несортовані відходи. Ось такий стимул для сортування!

На Рівненщині, на жаль, немає сміттєпереробних заводів, зате чимало стихійних звалищ, і це чи не найбільша екологічна проблема і загроза. Домовилися з керівництвом заводу про спільні ініціативи. Наші громади зможуть долучитися до написання проєкту з поводження з відходами для участі у транскордонній програмі.

Вармія та Мазури — край лісів та сотень озер з відповідною інфраструктурою та цікавими спортивними локаціями. Тому сюди активно їдуть туристи з усього світу.

«Це яскравий приклад поєднання відпочинку, спорту і природи в рекреаційній зоні. У Польщі жорстке екологічне законодавство, яке забороняє приватну забудову поблизу озер, надбання всієї громади. Нам потрібно переймати цей досвід. Адже Ольштин — місто, дуже схоже на Рівне. Подібну набережну можна облаштувати біля Басівкутського озера», — розповів Віталій Коваль.

Науково-технологічні парки навколо Любліна та Ольштина — це високотехнологічні території, де зосереджено брендові виробництва та наукові заклади, які розмістили інвестори. Крім створення доданої вартості, тут обмінюються знаннями й технологіями між вишами, науково-дослідними установами, підприємствами та ринком. І надають консультативну допомогу підприємцям для розвитку їхніх ідей: отакі тут інвестиційні няні.

«Нам важливий досвід Польщі в цьому напрямі, адже науково-технологічних парків на Рівненщині поки що немає. І тут можемо об’єднати зусилля завдяки участі у проєктах транскордонної співпраці», — резюмує очільник області.