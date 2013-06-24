Сьогодні, 25 червня, Рівненська дитяча залізниця відкриває літній сезон. Відвідувачів чекає захоплива подорож вузькоколійкою від центру міста до зони відпочинку на озері Басів Кут.Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Усю роботу виконують юні залізничники.
Потяг вирушає щогодини від станції Партизанська. Залізниця працюватиме для відвідувачів щосуботи та щонеділі з 10:00 до 16:00 до 1 жовтня.
Адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 147.
Вартість квитка (в одну сторону): дитячий — 14 грн, дорослий — 21 грн.