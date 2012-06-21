Тарифи на електроенергію різко не збільшаться. Таку заяву на брифінгу зробив прессекретар Президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

"Різкого підняття тарифів на електроенергію, яким зараз намагаються залякувати, не буде. Для багатьох його не буде взагалі. Це принципова позиція Президента. Уже зараз є верстви населення, для яких тарифи завеликі", - заявив Никифоров.

"Це рішення Ради нацбезпеки й оборони. Зараз уряд, НКРЕКП опрацьовують рішення, якою має бути система сплати за електроенергію і ціни. РНБО виділила на це певний час. До Дня Незалежності чи раніше побачимо, хто і скільки має платити".

Також він додав, що Президент та члени РНБО стежать за ситуацією на енергетичному ринку в контексті підготовки до опалювального сезону, і будь-які намагання гравців у цій царині розбалансувати енергетику отримають жорстку відповідь від держави.

Як повідомляв секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, РНБО розглядає можливість введення тимчасових адміністрацій до приватних енергокомпаній, якщо виникне загроза нацбезпеці. Також Данілов розповів, що влада не дасть маніпулювати тарифами, і є завдання не допустити підвищення цін на електроенергію для уразливих верств населення.

Раніше Кабінет Міністрів продовжив дію спеціальних обов'язків (ПСО) стосовно продажу електроенергії для населення до 31 серпня, зберігши ціну 1,68 грн/кВт-год.

Питання тарифів на електроенергію виносили на засідання Ради національної безпеки й оборони 30 липня.

Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед" (РСВ) станом на 2 серпня досягла 2578,5 грн за МВт-год, свідчать дані держпідприємства "Оператор ринку". Отже, ціна на електроенергію досягла нового максимуму за час роботи нового ринку електричної енергії. Щодо періоду постачання на 1 серпня ціна зросла на 21,6%.